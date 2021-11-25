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TTBP Başkanı Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya sağlam zam geliyor

TTBP Başkanı Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya sağlam zam geliyor

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya zam beklendiğini duyurdu.

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Türk lirasında yaşanan değer kaybıyla beraber ekonomik sorunlar her geçen gün daha da derinleşirken, alkollü içeceklerin ardından bir zammın da sigaraya geleceği öğrenildi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Özgür Aybaş, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Dostlar sağlam zam geliyor sigaraya alkole umarım gelmez” dedi.  Kasım ayı başında da bazı ithal biralar ile rakı, viski, votka, cin ve likör fiyatlarına yüzde 10 ila 20 arasında zam yapılmıştı.

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