Hellbound konusu ne kaç bölüm Hellbound 1. sezon kaç bölüm
Netflix'in yeni Güney Kore dizisi olan Hellbound, Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen dizi rekorunu kırdı. Daha ilk haftasında squid game dizisini bile sollayan Hellbound dizisinin konusu ne merak konusu oldu. Peki Türkçe anlamı cehennem olan Hellbound konusu ne, 1. sezon kaç bölüm, oyuncuları kim?Abone ol
Ard arda birçok diziyi yayına sokan Netflix'in tüm zamanların rekorunu kıran yeni Güney Kore dizisi Hellbound merak konusu oldu. Peki Türkçe anlamı cehenme olan Hellbound dizisi konusu nedir, Hellbound 1. sezon kaç bölüm ve oyuncuları kim?
Hellbound nedir: Hellbound, Yeon Sang-ho tarafından yönetilen, aynı adlı kendi webtoonuna dayanan, Güney Koreli bir kara fantezi televizyon dizisidir. Dizi, Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jeong-min, Won Jin-ah ve Yang Ik-june'un başrollerini paylaştığı, birdenbire insanları cehenneme mahkum etmek için ortaya çıkan doğaüstü varlıklar hakkında orijinal bir Netflix yayınıdır.
Dizinin pilot bölümü, 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde 9 Eylül 2021'de TV dizisinin Primetime programında gösterildi ve festivale katılan ilk Kore draması oldu. 19 Kasım 2021'de Netflix'te yayınlandı ve ertesi gün Squid Game'i geçerek dünyanın en çok izlenen Netflix dizisi oldu.
Hellbound dizisi konusu: Başka yerlerden gelen yaratıklar, insanları şiddetle cehenneme mahkûm etmekte ve ilahi adalet teorisine dayalı bir dini mezhebin ortaya çıkmasını teşvik etmektedir.
"Hellbound" dizisi, Dünya'nın alternatif bir gerçeklik versiyonunda gerçekleşir, burada doğaüstü yaratıklar aniden kehanetler sunmak ve insanları Cehenneme sürüklemek için ortaya çıkar.
1-3. bölümler olayları araştıran bir dedektif olan Jin Kyeong-hoon'a ve Yeni Gerçek'in başkanı Jeong Jin-soo'ya odaklanırken, 4-6. bölümler 5 yıl sonra gerçekleşir ve bir yapım olan Bae Young-jae'ye odaklanır. Yönetmen, yeni doğan bebeğinin Cehenneme bağlı olduğu gerçeğiyle mücadele etmek zorunda kalır.
Hellbound oyuncuları:
Ana karakterler:
Yoo Ah-in : Jeong Jin-soo
Park Sang-hoon : young Jeong Jin-soo
Kim Hyun-joo : Min Hye-jin
Park Jeong-min : Bae Young-jae
Won Jin-ah : Song So-hyun
Yang Ik-june : Jin Kyeong-hoon
Yardımcı karakterler:
Kim Do-yoon : Lee Dong-wook
Kim Shin-rok : Park Jeong-ja
Ryu Kyung-soo : Yoo Ji
Lee Re : Jin Hee-jeong
Im Hyeong-guk : Gong Hyeong-joon
HELLBOUND NE ZAMAN ÇIKTI?
Dizi Netflix'te 19 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı.