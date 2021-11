Trabzon'da fuhuş için anlaştı! Otelde ilişki öncesi 100 dolar tartışması çıktı

TRABZON’da kafeteryada tanıştığı bir kişi ile 100 dolar karşılığında fuhuş yapmak için otele giden yabancı uyruklu kadın ilişki öncesi para isteyince tartışma yaşandı. Polisi arayarak yardım isteyen kadının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesindeki bir kafeteryada yabancı uyruklu S.A. (28) isimli kadın A.N. isimli kişi ile tanıştı. Bir süre sohbet eden çift daha sonra fuhuş yapma karşılığında 100 dolara anlaşarak birlikte otele gitti. Otelde ilişkiye girmeden A.N. isimli kişiden para isteyen yabancı uyruklu kadın tartışma yaşanınca polisi arayarak yardım istedi.



Otele gelen polis ekipleri S.A ve A.N'yi karakola götürdü. Karakolda polise verdiği ifadede, anlaştıkları parayı alamadığı için polisi arayarak yardım istediğini belirten S.A., “Anlaştığımız parayı vermedi, sonra tartışma yaşadık. Ben de polisi arayarak yardım istedim” dedi.



A.N. isimli kişi ise, ilişki öncesi para istediği için tartışma yaşandığını dile getirerek, “Kadınla anlaşıp, otele gittik. İlişki sonrası parasını verecektim. İlişkiye girmedik. Hemen parayı isteyince tartışma yaşadık. Sonra o polisi aradı” ifadelerini kullandı.



Yabancı uyruklu kadının 2 yıldır Türkiye'de olduğu ve fuhuştan para kazandığı öğrenilirken, lüks bir sitede ev aldığı tespit edildi. S.A.’nın sınır dışı edilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı, A.N. ve otel yetkilileri hakkında "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamadan" adli tahkikat başlatıldı.