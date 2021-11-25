Hellbound konusu, ne demek Hellbound kaç bölüm nereden izlenir?

Netflix'in yeni Güney Kore dizisi olan Hellbound, Netflix'te tüm zamanların en çok izlenen dizi rekorunu kırdı. Daha ilk haftasında squid game dizisini bile sollayan Hellbound dizisinin konusu ne merak konusu oldu. Peki Türkçe anlamı cehennem olan Hellbound konusu ne, 1. sezon kaç bölüm, oyuncuları kim?

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Ard arda birçok diziyi yayına sokan Netflix'in tüm zamanların rekorunu kıran yeni Güney Kore dizisi Hellbound merak konusu oldu. Peki Türkçe anlamı cehenme olan Hellbound dizisi konusu nedir, Hellbound 1. sezon kaç bölüm ve oyuncuları kim?

Hellbound nedir: Hellbound, Yeon Sang-ho tarafından yönetilen, aynı adlı kendi webtoonuna dayanan, Güney Koreli bir kara fantezi televizyon dizisidir. Dizi, Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo, Park Jeong-min, Won Jin-ah ve Yang Ik-june'un başrollerini paylaştığı, birdenbire insanları cehenneme mahkum etmek için ortaya çıkan doğaüstü varlıklar hakkında orijinal bir Netflix yayınıdır.

Dizinin pilot bölümü, 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde 9 Eylül 2021'de TV dizisinin Primetime programında gösterildi ve festivale katılan ilk Kore draması oldu. 19 Kasım 2021'de Netflix'te yayınlandı ve ertesi gün Squid Game'i geçerek dünyanın en çok izlenen Netflix dizisi oldu.

Hellbound dizisi konusu: Başka yerlerden gelen yaratıklar, insanları şiddetle cehenneme mahkûm etmekte ve ilahi adalet teorisine dayalı bir dini mezhebin ortaya çıkmasını teşvik etmektedir.

"Hellbound" dizisi, Dünya'nın alternatif bir gerçeklik versiyonunda gerçekleşir, burada doğaüstü yaratıklar aniden kehanetler sunmak ve insanları Cehenneme sürüklemek için ortaya çıkar.

1-3. bölümler olayları araştıran bir dedektif olan Jin Kyeong-hoon'a ve Yeni Gerçek'in başkanı Jeong Jin-soo'ya odaklanırken, 4-6. bölümler 5 yıl sonra gerçekleşir ve bir yapım olan Bae Young-jae'ye odaklanır. Yönetmen, yeni doğan bebeğinin Cehenneme bağlı olduğu gerçeğiyle mücadele etmek zorunda kalır.

Hellbound oyuncuları:

Ana karakterler:

Yoo Ah-in : Jeong Jin-soo

Park Sang-hoon : young Jeong Jin-soo

Kim Hyun-joo : Min Hye-jin

Park Jeong-min : Bae Young-jae

Won Jin-ah : Song So-hyun

Yang Ik-june : Jin Kyeong-hoon

Yardımcı karakterler:

Kim Do-yoon : Lee Dong-wook

Kim Shin-rok : Park Jeong-ja

Ryu Kyung-soo : Yoo Ji

Lee Re : Jin Hee-jeong

Im Hyeong-guk : Gong Hyeong-joon

HELLBOUND NE ZAMAN ÇIKTI?

Dizi Netflix'te 19 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı.