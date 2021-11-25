BIST 1.814
DOLAR 11,98
EURO 13,45
ALTIN 689,53
HABER /  GÜNCEL
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Bitlis'teki yakalanan 6 PKK'lıdan 2'si listedeymiş

Bitlis'teki yakalanan 6 PKK'lıdan 2'si listedeymiş

Eren' operasyonları kapsamında Bitlis'te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin, 'terörden arananlar' listesinde yeşil kategorideki Leyla Şeyho, diğerinin ise turuncu kategoride aranan Erhan Mingsar olduğunu açıkladı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Eren-Kış-7' operasyonları kapsamında, Bitlis'te 3 gün önce jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, Bitlis kırsalında örgütün sözde 'kadın sorumlusu' olarak faaliyet yürüten ve yeşil kategoride aranan Suriye uyruklu, 'Baharin Afrin' kod adlı Leyla Şeyho olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Diğer teröristin Bitlis kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten 'Soreş Kars Roni' kod adlı Erhan Mingsar isimli terörist olduğu ve terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride arandığı tespit edildi.

Teröristin 01 Haziran 2021 tarihinde Bitlis Tatvan Çavuşlar köyü bölgesinde Jandarma Teğmen Baki Koçak ve Güvenlik Korucusu Yücel Aki'nin şehit edilmesi, Jandarma Uzman Çavuş Akın Temel, Jandarma Uzman Çavuş Serdar Durak, Jandarma Uzman Çavuş Önder Turan ve Güvenlik Korucusu Ekrem Saz'ın yaralanması olaylarının faillerinden birisi olduğu tespit edildi. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesiyle şehitlerimizin kanı yerde kalmadı" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi yakalandı
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı alındı: Kaçınılmaz oldu
Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı alındı: Kaçınılmaz oldu
Kuveyt Türk’ten görme engelliler için ATM’de sesli menü hizmeti
Kuveyt Türk’ten görme engelliler için ATM’de sesli menü hizmeti
Hellbound konusu, ne demek Hellbound kaç bölüm nereden izlenir?
Hellbound konusu, ne demek Hellbound kaç bölüm nereden izlenir?
TTBP Başkanı Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya sağlam zam geliyor
TTBP Başkanı Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya sağlam zam geliyor
Pendik'te markette satırlı saldırgan dehşeti! Çalışanları rehin almak istedi
Pendik'te markette satırlı saldırgan dehşeti! Çalışanları rehin almak istedi
Hellbound konusu ne kaç bölüm Hellbound 1. sezon kaç bölüm
Hellbound konusu ne kaç bölüm Hellbound 1. sezon kaç bölüm
Metro saldırganı Emrah Yılmaz'a kadın savcıdan ders gibi talep: Bu saldırı tüm kadınlara...
Metro saldırganı Emrah Yılmaz'a kadın savcıdan ders gibi talep: Bu saldırı tüm kadınlara...
Trabzon'da fuhuş için anlaştı! Otelde ilişki öncesi 100 dolar tartışması çıktı
Trabzon'da fuhuş için anlaştı! Otelde ilişki öncesi 100 dolar tartışması çıktı