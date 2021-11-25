Elektrikte kademeli tarife dönemi 37 milyon aboneyi ilgilendiriyor

Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi Encazip, yakın dönemde elektrikte kademeli tarife döneminin beklendiğini ve devreye girmesi halinde görece daha az elektrik kullanan tüketici faturasının ucuzlayacağını, çok elektrik kullanılan hanelerde ise enerji tasarrufunun önem kazanacağını bildirdi.

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Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi Encazip'ten yapılan açıklamaya göre Türkiye'de 37 milyon haneyi ilgilendiren elektrik faturalarında uygulanacak kademeli tarifeye ilişkin önerge şu anda meclis gündeminde bulunuyor. Kademeli elektrik tarifesi tüketim oranlarına bakılarak belirli tüketim limitlerini kapsayan tüketici gruplarının ayrılması ve her gruba farklı elektrik birim fiyatı uygulanmasını hedefliyor.

Açıklamaya göre kademeli elektrik tarifesinin başlangıçta yalnızca mesken abone grubuna uygulanması bekleniyor. Uygulanması beklenen tüketim limitinin aylık 115 ve 137 lira (130 kilovatsaat ile 150 kilovatsaat) elektrik faturası bedeli olduğu ifade ediliyor.