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İsveç Sosyal Demokrat Partisinden skandal PKK manifestosu

İsveç Sosyal Demokrat Partisinden skandal PKK manifestosu

BATI'nın terör örgütü PKK'ya yönelik koruyucu, sahiplenici politikaları devam ediyor. İsveç Sosyal Demokrat Partisinin resmi internet sitesinden PKK/PYD/YPG yanlısı manifesto yayınlanarak ilişkilerin geliştirilmesi için komisyon kurulacağı açıklandı.

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TÜRKİYE'nin terörle mücadele operasyonları kapsamında bitirme noktasına getirdiği, Suriye'deki çeşitli uzantıları ile varlığını sürdürmeye çalışan terör örgütü PKK'ya İsveç'ten destek geldi.

İsveç Sosyal Demokrat Partisi resmi internet sayfasında skandal bir manifesto yayımlayarak PYD/YPG/PKK ile ilişkilerinin geliştirilmesi için komisyon kurulacağını duyurdu.

PKK'ya destek vereceklerini ilan ettiler

İsveç Parlamentosunda milletvekili olarak görev yapan PKK sempatizanı İran asıllı Amineh Kakabaveh, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, İsveç'te ilk kadın başbakan seçilen ve 7 saat sonra istifa eden Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson'un terör örgütü PYD/YPG/PKK'yi destekleyeceğini ve daha fazla Kürt mülteci alınmasına izin vereceğini belirtti.

Kakabaveh, Sosyal Demokrat Parti ile anlaşma yaptığını ve anlaşmaya göre Sosyal Demokrat Partinin terör örgütü PYD/YPG/PKK'yi daha fazla destek vermek için bir komisyon kurulacağı komisyonda kendisinin de bulunacağını belirtti.

Hadsiz bildiri

Daha sonra Sosyal Demokrat Parti resmi sayfasından PKK sempatizanı  Amineh Kakabaveh, Sosyal Demokrat Sekreteri Tobias Baudin ve partinin  uluslararası sekreteri Johan Hassel'in manifesto şeklinde yazısı yayımlandı.

Yazıda terör örgütü PYD/YPG/PKK'nın sözde öz yönetimi ile ilişkilerin geliştirileceği, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ında bırakılması için talepte bulunulacağı kaydedildi.

Daha önce Sol Parti milletvekili olarak görev yapan Amineh Kakabaveh, İslam aleyhinde skandal paylaşımlar yaptığı için istenmeyen adam ilan edilmiş ve partiden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bağımsız milletvekili olarak meclise giren Kakabaveh, mecliste başbakanın güven oyu alabilmesi için kritik bir oyu terör örgütünün lobisi için kullanıyor. 

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