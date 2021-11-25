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ABD'nin korkunç işkencelerini ortaya çıkaran subay gizemli bir şekilde öldü

ABD'nin korkunç işkencelerini ortaya çıkaran subay gizemli bir şekilde öldü

ABD ordusunun Irak ve Afganistan işgalinde sivillere yönelik işkencelerini senatoya yazdığı mektupla ortaya çıkaran Amerikalı subay Ian Fishback, uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü hastanede bilinmeyen bir nedenle hayatını kaybetti.

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ABD'nin Irak ve Afganistan'da sivillere yönelik 'eğlence' amaçlı işkenceleri ifşa eden Amerikalı subay Ian Fishback, uzun süredir kaldığı akıl ve ruh sağlığı hastanesinde hayatını kaybetti.

Ailenin yayınladığı ölüm ilanına göre 42 yaşındaki Fishback, 19 Kasım'da Michigan eyaletinde depresyon ve zihinsel sağlığının bozulması sonrası nakledildiği hastanede aniden öldü.

"Adalet arayacağız"

Ailesinin açıklamasında, "Birçok zorlukla karşılaştı ve çoğumuz çaresiz hissettik. Ona ihtiyacı olan yardımı vermeye çalıştık. Görünüşe göre sistem onu tamamen ve trajik bir şekilde yüzüstü bırakmış. Ölümü ve resmi makamla ilgili pek çok soru var. Şu anda ölüm nedeni bilinmiyor. Ancak sizi temin ederiz ki adalet arayacağız. Çünkü adalet onun için çok önemli bir şeydi" ifadelerine yer verildi.

Fishback, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Üyesi Cumhuriyetçi Senatör John McCain ve komiteye başkanlık eden Cumhuriyetçi Senatör John Warner'ın kıdemli yardımcılarına yazdığı bir mektupta ABD askerlerinin Irak ve Afganistan'da gerçekleştirdiği insanlık ayıbını ifşa etmişti.

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