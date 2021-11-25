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İngilizlerin gündemi: Türkiye hiç bu kadar ucuz olmamıştı

İngilizlerin gündemi: Türkiye hiç bu kadar ucuz olmamıştı

AKDENİZ destinasyonunda tatilin ucuz olduğunu belirten İngiltere medyası Türkiye'de yiyecek, içecek ve aktivitelere uygun fiyata sahip olunabileceğini yazdı.

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TÜRKİYE, İngiliz turistler için vazgeçilmez tatil noktaları sıralamasında ilk sıralarda geliyor.

Tatilcilere çağrı yapan İngiliz basını Türkiye'de rezervasyon yapmanın tam zamanı olduğunu yazdı.

Sun gazetesinin haberinde Türk Lirası'nda (TL) yaşanan dalgalanmaya işaret edilerek, "İngilizler sterlin karşılığında daha fazlasını alabilir" denildi.

"Akdeniz destinasyonu çok daha ucuz"

Haberde birkaç yıl önce 1 sterlinin 6 liraya tekabül ettiği ancak bugünkü kura göre 16 lirayı geçtiği kaydedildi.

"Akdeniz destinasyonunu çok daha ucuz hale getiriyor" denilerek 500 sterlinin yaklaşık 8 bin liraya denk geldiğine dikkat çekildi ve şunlar aktarıldı:

"Bu daha ucuz uçuşlar ve oteller anlamına gelmese de oraya vardığınızda yiyecek, içecek ve aktiviteler sırasında tatilinizin çok daha ucuz olacağı anlamına geliyor. Paranızdan en iyi şekilde yararlanmak için Türk Lirası'nı Türkiye'ye gittiğinizde bozdurmalısınız, Birleşik Krallık'ta değil."

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