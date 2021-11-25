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Rus devi Türkiye'de lityum iyon akü üretecek

Rus devi Türkiye'de lityum iyon akü üretecek

RUS endüstriyel akü üreticisi Energon, Türkiye'de lityum iyon akü üretecek. Türkiye'de üretilecek lityum iyon aküler Afrika, Asya, Doğu Avrupa pazarlarına ihraç edilecek.

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RUS endüstriyel akü üreticisi Energon, Türkiye'de lityum iyon akü üretme kararı aldı. Yayımladığı bültenee göre şirket 2022 yılında Türkiye'de üretime başlamayı hedefliyor. Bültende yatırım tutarı ise belirtilmedi. Üretilecek aküler Afrika, Asya, Doğu Avrupa pazarlarına ihraç edilecek.

Energon Uluslararası İş Geliştirme Direktörü Andrey Shukevich, "Pandemi şartlarında yakın tedarikin önemi arttı. Uzun teslimat periyotlarında ve navlun fiyatlarında ciddi artışlar oldu. Bu gibi faktörler Türkiye'de üretim kararı almamızda etkili oldu" dedi.

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