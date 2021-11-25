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Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda 3'üncü rezervuar seviyesinde gerçekleştirdiği akış testini başarıyla tamamladığını bildirdi.

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TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 tespit kuyusunda 3'üncü rezervuar seviyesinde günde 0,67 milyon metreküp gaz akışı sağlandı.

Aynı kuyuda gerçekleştirilen diğer testlerde sırasıyla 28 Temmuz'da 0,75 milyon metreküp, 31 Ağustos'ta ise günlük 0,63 milyon metreküp gaz akışı gözlenmişti. Böylelikle Türkali-2 kuyusunda toplam 2,05 milyon metreküp akış potansiyeli saptandı.

Kuyu akış testinden elde edilen veriler sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak.

Türkali-2'de son derinlik 3 bin metreyi aştı

Türkali-2 ultra derin deniz tespit kuyusunda 2 bin 154 metre su derinliğine, 3 bin 50 metre son derinliğe ulaşıldı. Türkali-2 Sakarya Gaz Sahası'nda Fatih Sondaj Gemisi tarafından açılan üçüncü kuyu oldu.

Açıklamaya göre sahadaki kuyu akış testleri TPAO envanterine geçen yıl katılan Kanuni Sondaj Gemisi tarafından gerçekleştiriliyor.

Akış testi keşfedilen rezervlerden üretilebilecek doğal gazın akış hızı ve basıncı konusunda veri sağlıyor. Bu verilerden hareketle ekonomik üretim potansiyeli hesaplanabiliyor.

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