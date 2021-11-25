İngiltere Başbakanı Boris Johnson kendisini Hazreti Musa ile kıyasladı

İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson'un Peppa Pig World isimli çizgi film karakterini övmesi ve kendisini Hazreti Musa ile kıyaslaması alay konusu oldu.

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İNGİLTERE Başbakanı Boris Johnson, iş dünyası liderleriyle yaptığı konuşmayla gündemde… Konuşması esnasında notlarındaki yerini kaybederek duraklamak zorunda kalan ve kalabalıktan bunun için özür dileyen Johnson, Peppa Pig World isimli çizgi film karakterini övdü. Johnson, o karakterin eğlence parkına da atıfta bulundu.

Johnson, "Hepimizin gitmek zorunda olduğu Peppa Pig World'e gittim. Ne bulacağımı pek bilmiyordum ama bayıldım. Peppa Pig World tam benlik bir yer. Sokakları çok güvenli, okulları disiplinli, toplu ulaşıma ağırlık verilmiş. Baba domuz konusunda biraz stereotip gördüm ama. Oraya gitme nedenimse İngiliz yaratıcılığını gücüydü" dedi.

Kendisini Hazreti Musa ile kıyasladı

Johnson, yeşil ekonomi için 10 maddelik planını İncil'deki 10 emirle kıyasladı. Johnson'ın kendisini Hazreti Musa ile kıyaslaması da alay konusu oldu. İngiltere Başbakanı yeşil bir sanayi devrimi için 10 maddelik planını Hazreti Musa'nın Sina Dağı'ndan getirdiği emirlerle karşılaştırıp, "Hükumet liderliği için 10 maddelik bir plan belirledik. Tam bir yıl önce Sina'dan indiğimde ürettiğim yeni bir 10 yıllık plan ve yetkililerime yeni 10 emri geliştireceksin dedim" diye konuştu.