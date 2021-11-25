Muhalefet partileri ekonomik hareketliliği değerlendirmek üzere toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi temsilcileri ekonomik hareketliği değerlendirmek, çözüm önerileri sunmak amacıyla bir araya geldi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) halkla ilişkiler binasında gerçekleşen ekonomi değerlendirme toplantısına 4 siyasi partinin ekonomi kurmayları katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen ilk toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota katıldı.

Belli aralıklarla yapılacak toplantılar için DEVA ve Saadet Partisine de davet gönderildiği, Saadet Partisinin kabul ettiği ve ikinci toplantıya katılacağı öğrenildi.