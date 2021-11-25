Türkiye 25 Kasım 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

25 Kasım'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre, 24 bin 467 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 175'ten 222'ye yükseldi. İyileşen hasta sayısı 29 bin 639 olurken, toplam 363 bin 43 PCR testi yapıldı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 24 bin 467 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 222 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 29 bin 639 hasta taburcu olurken bugün 363 bin 43 test yapıldı.

"Bir kısmımız salgın yokmuş gibi davranıyor"

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Hayatın bir süre daha salgın koşullarında devam edeceği gerçeğine alışmamız gerekiyordu. Bu adaptasyonu çoğumuz sağladık. Bir kısmımızsa, salgın yokmuş gibi davranmayı seçiyor. Hepimiz için doğru olan, hayatı normale yaklaştırırken salgınla mücadelenin şartlarına da uymaktır." dedi.

2. doz aşılama oranı yüzde 80,94 oldu

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 90,45 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 80,94 olurken 1., 2. ve 3. doz aşısını yaptıran vatandaş sayısı toplamda 119 milyon 844 bin 933'e yükseldi.