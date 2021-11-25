BIST 1.819
DOLAR 12,01
EURO 13,47
ALTIN 691,00
HABER /  EKONOMİ
ADV Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta

Türkiye Kasaplar Federasyonu: Kırmızı ete zam gündemde değil

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Türkiye Kasaplar Federasyonu: Kırmızı ete zam gündemde değil

TÜRKİYE'de 2019 yılında 1 milyon 175 bin ton et tüketildiğini belirten Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, "Ete zam konusu gündemde değil" dedi.

Abone ol

TÜRKİYE Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, et fiyatlarının ucuz olduğunu belirterek, "Pandemi döneminde herkes fırsatçılık yaptı ama etçiler yapmadı. Yemin çuvalı 60 lira iken şu anda 180 TL. Yemin fiyatı üç katına çıkınca etin fiyatı çıkmadı. Ette uçuk bir zam olmadı. Bizim etimizin fiyatları yerinde saydı. Ete 3-5 TL zam geldi mi Türkiye ayağa kalkıyor. Türkiye'nin ekonomisini et belirlemiyor. Sütün para ettiği yerde hayvancılık dirilir. Eskiden bir köy evinde evin altında ahır vardı. O ahırda en az 8-10 tane inek, 8-10 tane dana vardı. İneğin sütü hem ineği hem danayı hem de aileyi besliyordu. Bugün süt sudan ucuz. 1 kilo tatlı 150 TL, 1 kilo et ise 70 TL. Çok büyük para değil. Devletin hem yeme hem de hayvancılığa destek vermesi lazım" dedi.

Ette olan KDV'nin kaldırılmasını isteyen Yardımcı, "Biz şu anda kasap olarak para kazanmıyoruz. Elektrik faturalarımız çok yüksek geliyor. Bizim bir an evvel KDV'yi kaldırmamız lazım" diye konuştu.

"Türkiye 2019 yılında 1 milyon 175 bin ton et tüketti"

Türkiye'nin 2019 yılında 1 milyon 175 bin ton et tükettiğini belirten Yardımcı, "2020 bundan daha aşağıdadır. 2021 daha açıklanmadı. Antalya'da 2020 yılında 9 bin ton et tüketimi var. Bu güzel bir şey. Hayvancılığa destek verilmediği taktirde zor günler yaşayacaklar. Devlet büyüktür. Biz devletimizin yanındayız. Biz devletle el ele çalışırız" ifadelerini kullandı.

"Zam konusunda şu an için bir şey yok"

Ocak ayı içerisinde ete bir zam beklediklerini belirten Yardımcı, "Şu anda bir şey yok. Biz 2 yıldır zam yapmıyorduk. Bir anda bir zam oldu. Büyük zam değil. Ette ve tavukta bir fırsatçılık olmadı" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik
Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
Günlük islem fırsatlarından faydalanın
EPDK'den elektrikli araç şarj istasyonu altyapısına ilişkin açıklama
EPDK'den elektrikli araç şarj istasyonu altyapısına ilişkin açıklama
Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı
Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki Türkali-2 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı
Camdaki Kız Muzo'nun sevgilisi Melisa gerçekte kimdir kitapta var mı?
Camdaki Kız Muzo'nun sevgilisi Melisa gerçekte kimdir kitapta var mı?
ABD'nin korkunç işkencelerini ortaya çıkaran subay gizemli bir şekilde öldü
ABD'nin korkunç işkencelerini ortaya çıkaran subay gizemli bir şekilde öldü
İsveç Sosyal Demokrat Partisinden skandal PKK manifestosu
İsveç Sosyal Demokrat Partisinden skandal PKK manifestosu
Putin'in anlaması için çalışıyoruz: Çok pahalıya patlar!
Putin'in anlaması için çalışıyoruz: Çok pahalıya patlar!
Kayseri'de cinsel içerikli çikolata üretimi yapan imalathaneye baskın
Kayseri'de cinsel içerikli çikolata üretimi yapan imalathaneye baskın
Sultangazi'de çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk evi yaktı
Sultangazi'de çakmakla oynayan 5 yaşındaki çocuk evi yaktı