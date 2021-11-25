Fatih Terim: Avrupa bize yakışıyor

Galatasaray, Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup ederek Avrupa başarılarına bir yenisini daha ekledi. Fatih Terim, Avrupa'nın Galatasaray'a yakıştığını söyleyerek Roma'da işi bitireceklerini söyledi.

Abone ol

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Maçın ardından Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın en iyi takımlarından birini yendiklerini dile getiren Fatih Terim, baştan sona kadar bir Avrupa takımı gibi oynadıklarını belirtti. Tecrübeli teknik adam ayrıca maçın hakemine de değinerek iyi futbola katkısının olduğunu söyledi.

Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

"Namağlup devam ediyoruz. Lider devam ediyoruz. Avrupa'nın en iyi takımlarından birini yendik. Bu sezon ilk defa 4 gol yediler. Şu anda liderliği garantilemiş olmamız gerekirdi. Burada son oynadığımız maçlar gibi bir Lokomotiv maçı oynadık. 10 tane pozisyona girip, 1-1 bitirdiğimiz bir maç oldu. Roma'ya gideceğiz. Şu anda gruptan çıkmayı garantiledik.

"Avrupa bize yakışıyor"

Yine goller kaçırdık. Avrupa bize yakışıyor. Baştan sona kadar Avrupa takımı gibi oynadık. Güzel maça damgasını vuran da bir hakem vardı. İletişimi mükemmeldi, oynamaya müsaade etti. İyi futbola katkısı oldu.

"Hiç olmazsa şubatı garantiledik"

Roma'ya gideceğiz. Şu anda gruptan çıkmayı garantiledik. Hiç olmazsa şubatı garantiledik. Bu işin keyfini sürmesi lazım Galatasaraylıların. Bize yakışan yer orası. Defansıyla, oyun anlayışıyla, geçiş hücumlarıyla, rakibe baskıyla ki kolay değil, saha içinde her şeyi yapan bir takım vardı. Hakkını da Allah'a şükür aldık."