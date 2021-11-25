Washington Post'a konuşan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, "Türkiye'nin mültecileri durdurma zorunluluğu var. Ben insanların niye Yunanistan'ı suçladığını anlamıyorum" dedi.

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Botlarını patlatıp Türk karasularına geri itttiği mültecileri ölüme terk eden Yunanistan'ın Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi ABD medyasına şikayet etti.

Washington Post’a yaptığı açıklamasında "Türkiye'nin mültecileri Türkiye sahillerindeyken halen Türkiye karasularındayken durdurma zorunluluğu var" diyen Miçotakis, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben insanların Yunanistan'ı suçlamalarını anlamıyorum"

"Ben insanların Türkiye’yi suçlaması yerine Yunanistan’ı suçlamalarını anlamıyorum. Türkiye insan haklarını ihlal ediyor"

"Türkiye Doğu Akdeniz'deki agresif tavrını bırakmalı"

Öte yandan, Doğu Akdeniz'le ilgili de konuşan Miçotakis, "Eğer Türkiye Ege ve Doğu Akdeniz’de agresif tavrını bırakırsa, oturup farklılıklarımızı konuşmak için bir alanımız olur." dedi.