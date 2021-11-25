Galatasaray Marsilya maçı golleri ve geniş özeti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. hafta maçında Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini 4-2 yenerek gruptan çıkmayı garantiledi. Çıktığı 5 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan Aslan, 11 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. 4 puanda kalan Marsilya ise 3. sırada yer alıyor.

Abone ol

12. dakikada Galatasaray, Alexandru Cicaldau'nun golüyle öne geçti! Rakipten kazanılan topla başlayan atakta topla ilerleyen Sofiane Feghouli kısa pasını Alexandru Cicaldau'ya gönderdi. Alexandru Cicaldau ceza sahası içi sağ çaprazdan beklemeden vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

30. dakikada Galatasaray, Duje Caleta-Car'ın kendi kalesine attığı golle farkı ikiye çıkardı! Sağ kanattan gelişen atakta kısa pasla topla buluşan Alexandru Cicaldau ceza sahası içine kat etti. Ceza sahası içinde kaleye şutunu göndermek istedi ancak bu top Duje Caleta-Car'ın önce sağ ayağına sonra da diğer ayağına çarpıp kaleciyi de yanılttı ve ağlarla buluştu.

64. dakikada Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin golüyle üç farkı yakaladı! Sol kanattan gelişen atakta topla ilerleyen Kerem Aktürkoğlu ceza sahası içine topla girdi. Altıpasın hemen yanından uzak direğe pasını gönderdi. Arka direkte topa hareketlenen Sofiane Feghouli topu boş kaleye gönderdi.

68. dakikada Marsilya, Arkadiusz Milik'in golüyle farkı ikiye indirdi! Kerem Aktürkoğlu'nun müdahalesi Ahmadou Dieng'i ceza sahası içinde yerde bıraktı ve penaltıya sebebiyet verdi. Penaltı atışı için topun başına Arkadiusz Milik geçti. Bu topa uzanan Fernando Muslera penaltıyı kurtardı ancak ters noktaya düşen topu takip eden Arkadiusz Milik şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu.

83. dakikada Galatasaray, Ryan Babel'in golüyle farkı yeniden üçe çıkardı! Orta alandan Marcao'nun attığı uzun topa hareketlenen Ryan Babel ceza sahası içinde bu topu kontrol etti ve şık bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

85. dakikada Marsilya, Arkadiusz Milik'in golüyle farkı yeniden ikiye indirdi! Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içine atılan ortayı savunma oyuncuları kafa ile uzaklaştırmak istedi. Seken topu takip eden Arkadiusz Milik arka direğe yakın bölgeden vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Taylan, Berkan (Bartuğ), Cicaldau (Morutan), Feghouli (Luyindama), Kerem (Babel), Diagne (Mohamed)

Marsilya: Lopez, Caleta, Saliba, Peres, Guendouzi, Kamara, Gueye (Fuente), Gerson, Lirola, Dieng, Milik