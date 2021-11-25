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Terim ve Muslera'nın gerildiği anlar!

Terim ve Muslera'nın gerildiği anlar!

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray- Marsiyla karşılaşmasında saha gerildi. Taraftarın sahaya yabancı madde atması üzerine Fatih Terim ve Muslera, saha kenarına gelerek taraftarı uyardı.

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UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Galatasaray-Marsilya mücadelesinde gergin anlar yaşandı. Oyun bir süreliğine dururken Fatih Terim ve Fernando Muslera taraftara serzenişte bulundu.

Galatasaray ile Marsilya'nın kozlarını paylaştığı UEFA Avrupa Ligi maçında gerginlik yaşandı.

Mücadelenin ilk yarısında Marsilya'nın faul kazandığı pozisyonda saha karıştı.

Cicaldau ve Pape Gueye arasında itişme olurken diğer futbolcular da olaya dahil oldu.

Saha karıştı taraftar uyarıldı

Gerginlik esnasında sarı-kırmızılı taraftarların sahaya yabancı madde atması üzerine Fatih Terim ve Fernando Muslera çok sinirlendi.

İki isim de tribünlere giderek sert şekilde uyarılarda bulundu.

Yaşananların ardından mücadelenin Alman hakemi Tobias Stieler, Cicaldau ve Pape Gueye sarı kart gördü.

Muslera: Sakin olun

Olaylardan birkaç dakika sonra ise Marsilya'nın kullandığı köşe vuruşunda taraftarlar, sahaya yabancı maddeler arttı.

Fernando Muslera'nın tribünlere giderek "Sahaya bir şey atmayın. Sakin olun!" şeklinde serzenişte bulunduğu ekranlara yansıdı.

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