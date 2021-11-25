Galatasaray, gruptan çıkmayı garantiledi!

Galatasaray, Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Bu galibiyetle 2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında grup aşamasını geçen Galatasaray, bir kez daha adını üst tura yazdırdı.

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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 mağlup etti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Maça çok hızlı ve etkili başlayan Galatasaray 12. dakikada Cicaldau ile 1-0 öne geçti, 30. dakikada Duje Caleta-Car kendi kalesine attığı golle fark 2'ye çıktı.Feghouli 64'te 3-0 yaparken 68. dakikada Milik durumu 3-1'e getirdi. Ryan Babel oyuna girdiği gibi golü buldu: 4-1. İki dakika sonra Milik ağları havalandırdı: 4-2

EFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 5. haftasında konuk ettiği Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'yı 4-2 yenen Galatasaray, son hafta maçları öncesi gruptan çıkmayı garantiledi.

Dördüncü kez gruplardan çıktı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 4. kez grup aşamasını geçti.

Avrupa'nın 2 numaralı kupasında statü değişikliği yapılarak grupların getirilmesinin ardından sarı-kırmızılı ekip, 4. kez gruplarda mücadele etti.

2007-2008, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında grup aşamasını geçen Galatasaray, bir kez daha adını üst tura yazdırdı.

Avrupa'da son 9 maçta yenilmedi

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 9 maçta mağlup olmadı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki PSV maçlarında yenilen sarı-kırmızılı takım, sonrasında UEFA Avrupa Ligi'nde eleme ve grup aşamalarında 9 maça çıktı.

Galatasaray, elemelerdeki 4 müsabakada ikişer galibiyet ve beraberlik yaşarken, grupta ise 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

İlk kez 2 gol birden yedi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki savunma performansıyla dikkati çeken sarı-kırmızılı takım, E Grubu'nda ilk kez kalesinde bir maçta 2 gol birden gördü.

Gruptaki ilk 4 maçta 3 gol atıp 1 gol yiyen Galatasaray, Olimpik Marsilya müsabakasında 4 kez fileleri havalandırıp, 2 gole engel olamadı.

Lider, son maçta belli olacak

Galatasaray'ın namağlup lider durumda bulunduğu E Grubu'nda ilk sırayı alacak takım, son maçta belirlenecek.

Statü gereği ilk sırada gruptan çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. İkinci olan takım ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren takımla son 32 turu maçına çıkacak.

E Grubu'nda lider, 9 Aralık Perşembe günü İtalya'da oynanacak Lazio-Galatasaray maçıyla belirlenecek. Grupta sarı-kırmızılı ekip 11 puanla liderliğini sürdürürken, Lazio ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da yapılan ilk maçı Galatasaray 1-0 kazanmıştı. Sarı-kırmızılı takım, İtalya'dan lider dönmesi durumunda şubat ayını boş geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna mart ayında devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmesi kesinleşen Marsilya'nın UEFA Konferans Ligi'ne gidip gitmeyeceği de Lokomotiv Moskova ile yapacağı son maçta belli olacak.

Cicaldau, gol sayısını 4'e çıkardı

Galatasaray'ın sezon öncesinde kadrosuna kattığı Rumen orta saha oyuncusu Alexandru Cicaldau, resmi maçlardaki 4. golünü attı.

Sarı-kırmızılı ekibin en istikrarlı oyuncularından olan Cicaldau, Süper Lig'de 12 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırırken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 5. maçında ilk golünü kaydetti.

Feghouli, Avrupa Ligi'nde atmaya devam ediyor

Sarı-kırmızılı takımın Cezayirli kanat oyuncusu Sofiane Feghouli, UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 2 maçta fileleri havalandırdı.

Ön elemelerdeki St. Johnstone müsabakasında gol atan tecrübeli futbolcu, gruplarda ise 4. haftadaki Lokomotiv Moskova müsabakasında gol sevinci yaşadı. Olimpik Marsilya karşısında takımının 3. golünü kaydeden Feghouli, UEFA Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Feghouli, Spor Toto Süper Lig'de ise 1 kez ağları sarstı.