BIST 1.796
DOLAR 12,01
EURO 13,50
ALTIN 698,74
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'da kabus sürüyor son çeyrekte dağıldılar

Fenerbahçe Beko'da kabus sürüyor son çeyrekte dağıldılar

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 89-84 yendi.

Abone ol

Karşılaşmaya iyi başlayan ve etkili savunmasıyla rakibini hücumlardan boş çeviren Fenerbahçe Beko, De Colo ve Shayok'un elinden bulduğu sayılarla ilk 5 dakikayı 15-6 önde geçti. Bu bölümden sonra toparlanan Anadolu Efes, Henry'nin üçlüğü dışında isabet bulmakta zorlanan sarı-lacivertli ekip karşısında farkı eritti ve ilk periyodu 20-18 üstün tamamladı.


İkinci periyoda Larkin'in basketleriyle başlayan ve farkı 5 sayıya çıkaran (20-25) Anadolu Efes'e yanıt üst üste iki üçlük atan Polonara'dan geldi: 26-25. Simon ve Micic'in basketleriyle 36-33 geriye düşen sarı-lacivertli takım, ilk yarının bitimine iki dakika kala aldığı moladan güçlü döndü. Vesely, Biberovic ve Booker ile 8 sayılık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-36 önde gitti.

Taraftarının desteğini arkasına alarak ikinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Vesely ve Shayok'un basketleriyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 46-36. 25'inci dakikasında skora 51-51'lik denge gelen mücadelede Guduric ile 7 sayılık seri yakalayan ve farkı yeniden açan sarı-lacivertliler, bu çeyreği de 67-56 üstünlükle kapadı.

Son çeyrekte Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in üst üste üç üçlüğüyle farkı üç sayıya (74-71) indirdi. Son dakikalarında büyük çekişmenin yaşandığı maçın bitimine 40 saniye kala Larkin'in basketiyle 85-84 öne geçen lacivert-beyazlı ekip, Micic'in serbest atışlarıyla galibiyet için önemli bir avantaj yakaladı: 84-87. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko'nun çabaları yeterli olmadı ve Anadolu Efes salondan 89-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde altıncı galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Sreten Radovic (Hırvatistan), Saso Petek (Slovenya)

Fenerbahçe Beko: Shayok 18, De Colo 14, Henry 10, Vesely 13, Booker 6, Melih Mahmutoğlu, Tarık Biberovic 6, Guduric 9, Polonara 8, Ahmet Düverioğlu


Anadolu Efes: Beaubois 7, Moerman 6, Pleiss 17, Micic 14, Simon 7, Larkin 25, Singleton 5, Bryant 2, Petrusev 2, Dunston 4

1. Periyot: 18-20

Devre: 41-36

3. Periyot: 67-56

Beş faulle oyundan çıkan: 38.42 Vesely (Fenerbahçe Beko)

ÖNCEKİ HABERLER
Nureddin Nebati Hazine Bakanı mı oluyor? Gece yarısı paylaşımları kulisler hızlandı
Nureddin Nebati Hazine Bakanı mı oluyor? Gece yarısı paylaşımları kulisler hızlandı
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Okul Müdürü 'Lütfiye Teyze' çıktı! Öğretmenlerine 'Bayırın süneleri” ve “Mahallenin kaşarları” dedi
Okul Müdürü 'Lütfiye Teyze' çıktı! Öğretmenlerine 'Bayırın süneleri” ve “Mahallenin kaşarları” dedi
Adana'da kumar masasında kanlı kavga! Silahla vurularak öldürüldü
Adana'da kumar masasında kanlı kavga! Silahla vurularak öldürüldü
PFDK, Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi
PFDK, Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi
Olympiakos Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Olympiakos Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray, gruptan çıkmayı garantiledi!
Galatasaray, gruptan çıkmayı garantiledi!
Fatih Terim: Avrupa bize yakışıyor
Fatih Terim: Avrupa bize yakışıyor
AK Parti'den asgari ücret çıkışı: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak
AK Parti'den asgari ücret çıkışı: Erdoğan, süresi gelmeden açıklayacak
Galatasaray Marsilya maçı golleri ve geniş özeti
Galatasaray Marsilya maçı golleri ve geniş özeti