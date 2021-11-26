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PFDK, Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi

PFDK, Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçında oyundan atılması ve sonrasında yaşananlar neeniyle 5 maç ceza verdi.

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PFDK, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya'yı yenerek bir üst tura çıktığı maçın bitmesinin ardından Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylara ilişkin cezaları açıkladı.

Fatih Terim kritik haftalarda takımı yalnız bırakacak
PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç ceza verdi. Deneyimli hoca bu cezayla birlikte Süper Lig'de oynanacak Yeni Malatyaspor, Altay, Sivasspor, Başakşehir ve Adana Demirspor maçlarını kaçıracak.

505 bin tl para cezası verildi
PFDK, Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir'e 3 ay ve 21 günlük hak mahrumiyeti cezası verdi. Öte yandan Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle Galatasaray'a, kulüp başkanı Burak Elmas'a, yönetici Rezan Epözdemir'e ve teknik direktör Fatih Terim'e toplam 505 bin TL para cezası verildi.

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