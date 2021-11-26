Olympiakos Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında konuk olduğu Yunan kulübü Olympiakos'a 1-0 yenildi. Grupta son hafta maçları öncesi ilk 2 sırada yer alma şansını kaybeden ve grubu üçüncü sırada tamamlaması kesinleşen sarı-lacivertliler Avrupa'da yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 5. maçında Fenerbahçe, konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenilerek Avrupa Ligi'nden elendi. Olympiakos'a galibiyeti getiren gol 90. dakikada Tiquinho'dan geldi.

Bu sonuçla Yunan kulübü grubu ilk iki sırada tamamlamayı garantilerken temsilcimiz ise Avrupa Ligi'ne veda etti. Grubun diğer maçında Royal Antwerp'in Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kalmasıyla Fenerbahçe'nin grubu üçüncü sırada tamamlaması kesinleşti. Sarı-lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam edecek.

Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar ile Konferans Ligi'nde gruplarını ikinci tamamlayan takımlar son 16 turuna kalmak için play-off turunda karşı karşıya gelecekler. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turundaki ilk maçını İstanbul'da, rövanş maçını ise deplasmanda oynayacak.

Maçtan önemli dakikalar

5. dakikada Onyekuru'nun pasında sağ kanatta topla buluşan Masouras meşin yuvarlığı kale önündeki Aguibou Camara'ya aktardı. Bu oyuncunun sahip olamadığı top dışarı gitti.

18. dakikada Sosa'nın pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü.

20. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Olympiakos savunmasının kaptırdığı topta hareketlenen Zajc sol taraftan koşu yapan İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can'ın ortasında arka direkte bulunan Berisha topun gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

21. dakikada Reabciuk'un soldan ortasında arka direkte topla buluşan Masouras'ın şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Sonrasında topla buluşan Lala'nın şutunda top üstten az farkla auta gitti.

32. dakikada ceza sahasındaki topu uzaklaştırmaya çalışan Kim'in vurduğu top El Arabi'ye çarptı. Kaleci Berke Özer kaleye yönelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

38. dakikada Onyekuru'nun ortasında penaltı noktasının önünden topa vuran El Arabi'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

40. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Rossi'nin düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Berisha'nın şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

İlk yarı golsüz sona erdi.

53. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından vuruşunda top az farkla auta gitti.

74. dakikada Reabciuk'un pasında topla buluşan El Arabi'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

79. dakika Reabciuk'un ortasında arka direkte topa vuran Lala'nın şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

90. dakikada Olympiakos öne geçti. Reabciuk'un ortaladığı pozisyonda kale önünde topa vuran Suares meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

Maçta başka pozisyon olmadı ve mücadele, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Olympiakos: 1 - 0 :Fenerbahçe

Stat: Georgios Karaiskakis

Hakemler: Antonio Mateu Lahoz, Pau Cebrian Devis, Roberto del Palomar (İspanya)

Olympiakos: Vaclik, Lala, Sokratis (Dk. 24 Ba), Cisse, Reabciuk, M'Vila, M. Camara (Dk. 46 Bouchalakis), Masouras (Dk. 68 Valbuena), A. Camara, Onyekuru (Dk. 46 Lopes), El-Arabi (Dk. 81 Soares)

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi, Kim, Tisserand, Novak (Dk. 78 Szalai), Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 90+1 Muhammed Gümüşkaya), Zajc (Dk. 65 Meyer), İrfan Can Kahveci (Dk. 65 Pelkas), Rossi (Dk. 78 Ferdi Kadıoğlu), Berisha

Gol: Dk. 90 Soares (Olympiakos)

Sarı kartlar: Dk. 38 Ba, Dk. 90+1 Soares (Olympiakos)