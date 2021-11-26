Okul Müdürü 'Lütfiye Teyze' çıktı! Öğretmenlerine 'Bayırın süneleri” ve “Mahallenin kaşarları” dedi

Lütfiye Teyze karakteriyle sosyal medyada öğretmenlere, “Bayırın süneleri”, “Mahallenin kaşarları”, “Şapşallar”, “Aptallar” “Gızz bunlar çıktıkları yeri beğenmiyor” diyen Okul Müdürü Nazan Özateş’e, MEB soruşturma açıp, kınama cezası verdi.

Abone ol

Balıkesir’e bağlı Edremit Kadıköy Mehmet Refii Terzioğlu İlkokulu'nda çok garip bir olay meydana geldi. Emekliye ayrılacak öğretmenlere verilecek veda yemeği için Müdür Nazan Özateş, ‘Çiçek Ali' adlı mekanla anlaştı. Öğretmenler mekanı beğenmeyerek, değiştirdi. Sosyal medyada ‘Lütfiye Teyze' karakteriyle videolar çeken Müdür Özateş, yerel dille video çekip, mekan değişikliği yapan öğretmenleri eleştirdi. Balıkesir MEM'ne öğretmenleri şikayet etti. MEB de, 2 maarif müfettişi görevlendirdi.

“Bizleri çok üzdü"

Öğretmenler, “Müdür yemeğe katılmadı. ‘Lütfiye Teyze' karakteriyle yemeğe katılanlara, ‘mahallenin kaşarları' diye söze başlayıp, ‘Bayırın semeleri, şapşallar, aptallar' gibi hakaretler içeren bir video çekip, Youtube'ta yayınladı. Müdürün böyle bir karaktere bürünüp, öğretmenlere hakaret etmesi bizleri çok üzdü” ifadelerini kullandı.

Müfettişler inceledi

Soruşturmada ‘Lütfiye Teyze' karakterinin kendisine ait olduğunu kabul eden Müdür Özateş ise amatör tiyatrocu olduğunu, hayali tiplemelerle mizah yaptığını, videolarının yüz binlerce kişi tarafından takip edildiğini, öğretmenlere hakaret etmediğini söylese de müfettişleri ikna edemedi. Videonun, mekan değişikliğinden sonra yaşanan olaylarla ilgili olduğuna hükmedildi.

“Müdürlükten alınsın”

Müfettişler, “Her ne kadar mizahi bir dil kullansa da, “Bayır'ın semeleri, bayırın fikirsizleri, şapşallar' sözleriyle okul müdürü, öğretmenlere hakaret etmiştir' diyerek, ‘Seme' kelimesinin, ‘Sersem, ahmak, alık' ve ‘Şapşal' kelimesinin de, ‘Aptalca davranışlarda bulunan alık kimse' olduğunu belirterek, öğretmenlerin itibarının sarsıldığına karar verdi. Okul müdürü, ‘kınama' cezası alırken, öğretmenler ise müdürlük görevinden alınmasını istedi.