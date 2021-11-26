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Manisa'da korkunç olay! Yeğenini ısıttığı yemek kaşığıyla yaktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Manisa'da korkunç olay! Yeğenini ısıttığı yemek kaşığıyla yaktı

MANİSA'dan gelen haber dehşete düşürdü. 10 yaşındaki yeğeninin kızgın kaşıkla el, yanak ve ayaklarını yakan amca gözaltına alındı.

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 Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yeğeninin el, yanak ve ayaklarını kızgın yemek kaşığı değdirerek yaktığı iddia edilen amca gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muradiye Mahallesi Ayser Kani İlkokulunun müdürü, öğrenci Ö.K'nin (10), el ve yüzündeki yanıkları fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ö.K'nin ifadesinde, eve geç gittiği için amcasının çakmakla ısıttığı yemek kaşığını değdirerek elleri, yanakları ve ayaklarını yaktığını söylediği belirtildi.

Manisa Şehir Hastanesine götürülen Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, amca E.K'yi gözaltına aldı.

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