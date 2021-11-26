Suriye sınırında bir şehit Sınırı geçmek isteyenler ateş açtı

Kilis’in Suriye-Türkiye sınırında, bir asker açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D., şehit oldu.

Abone ol

KİLİS 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, Suriye’den yasadışı geçmek isteyen bir gruba “Dur” ihtarında bulundu.

Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D., şehit oldu

Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ateş açılan bölge sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı. Şehidin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp kurumuna gönderildi. Şehidin cenazesi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda "Gaziantep/Kilis’te Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında hudut birliğimizde görevli P. Uzm. Çvş. Savaş Dinç yaralanarak Kilis Devlet Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi