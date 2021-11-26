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Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu 36 gözaltı Avukatlar da var

Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu 36 gözaltı Avukatlar da var

FETÖ'nün Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Koleji yapılanmasında yürütülen soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı (eski) Güvenlik Bilimleri Fakültesi/Polis Kolejinden ilişiği kesilen öğrenciler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında; haklarında FETÖ/PDY tarafından okul dönemine ve ilişiklerinin kesilmesiyle sonraki döneme ait yapıldığı tespit edilen fişlemeler, ardışık arama, HTS kayıtları, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan halihazırda 12‘si avukat ve avukat stajyeri olan toplam 36 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi.

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