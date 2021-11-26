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Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Bu sonucu kabul etmek benim için zor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira: Bu sonucu kabul etmek benim için zor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Olympiakos maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu sonucu kabul etmek benim için zor" dedi.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında Fenerbahçe, deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos'a 1-0 mağlup olarak gruptan çıkma şansını yitirdi.

Maçın ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Vitor Pereira, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, “Böyle bir maçı anlatmak tabii ki zor. Çünkü son saniyede, son dakikada kendi yapmış olduğumuz hatadan dolayı yemiş olduğumuz bir golle kaybetmek gerçekten üzücü. Bizden daha tecrübeli bir takıma karşı oynadık ve son dakikaya kadar mücadele ettik. Eğer sonuç 0-0 olsaydı kabul edebilirdim ama bu sonucu kabul etmek benim için zor. Son dakikada, son saniyede bir gol yedik ve orada topu kontrol edebilecek üç tane oyuncumuz vardı. Biz, genç bir takımız, genç oyunculardan oluşan bir takımız. Bu tarz turnuvalarda bir hata yaptığınız zaman rakibiniz golü atıyor. Şimdi yapmamız gereken şey geleceğe bakmak, lige bakmak, Konferans Ligi’ne bakmak, dinlenmek ve bir sonraki oynayacağımız Göztepe maçına hazırlanmak” diye konuştu.

Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi’nde mücadele edecek olmasına ilişkin ise Pereira, “Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” değerlendirmesinde bulundu.

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