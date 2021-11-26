Osman Kavala kimdir aslen nereli kaç yaşında neden tutuklu?

Osman Kavala’nın tek tutuklusu olduğu ‘Gezi Davası’nın ikinci duruşması bugün 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Peki Osman Kavala neden tutuklandı, suçu nedir? Osman Kavala serbest kalır mı? İşte Osman Kavala kimdir, aslen nereli, eşi Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra kimdir?

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Osman Kavala'nın tutuklu olduğu Gezi Davası'nın ikinci duruşması bugün yapılacak. Yargıtay ile İstinaf Mahkemesi’nin bozmasından sonra birleştirilen ‘Gezi Parkı’ ile ‘Çarşı’ davalarının ikinci duruşması, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Peki Osman Kavala neden tutuklandı, suçu nedir, Osman Kavala kimdir, kaç yaşında, eşi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra kimdir?

‘Gezi Parkı' davası ile ‘Çarşı' davası, görüldükleri farklı mahkemelerce karara bağlanmışlardı. İstinaf Mahkemesi, ‘Gezi’ davasını, Yargıtay ise, ‘Çarşı’ davasını bozmuştu. Yargıtay bozma ilamında, iki dava arasında hukuki bağlantı olduğunu kaydetmiş ve davaların birleştirilmesi gerektiğini belirtmişti. Böylece, ‘Gezi' davası, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki ‘Çarşı' davasıyla birleştirilmişti.

Osman Kavala kimdir: 1957 Paris doğumlu olan Kavala, İstanbul Robert Lisesi'ni bitirdikten sonra Manchester Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu.

Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, İletişim yayınlarının kurucuları arasında yer aldı.

Kavala; Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanısıra Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak bulunuyor.

Osman Kavala eşi, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşe Buğra

Osman Kavala ne zaman tutuklandı: Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı. Gezi Parkı olayları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmakla suçlanıyor. Kavala, halen cezaevinde bulunuyor.