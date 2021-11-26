Metroya koca ekmek bıçağı sokan bomba da sokar! İstanbul metrolarında büyük zaafiyet

İSTANBUL Kadıköy'de metroda elinde bıçakla kadınları tehdit edip küfür yağdıran şehir eşkiyasının 22 sabıkası çıktı. Şimdi 4 koldan koca ekmek bıçağının metroya nasıl sokulduğu araştırılıyor. Zanlı, "Kimse aramadı metroya binerken" dedi. 1711 güvenlik görevlisini çalıştığı İstanbul metrolarında güvenlik zaafiyeti mi var? Ahmet Hakan noktayı koydu: "Metroya koca ekmek bıçağı sokan bomba da sokar..."

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Kadıköy'deki bıçaklı metro eşkiyası, İstanbul metrolarının güvenliğiyle ilgili yeni tartışma başlattı. Şehir eşkiyasının 30 santim bıçakla 2 dedektörden geçerek metroya nasıl binebildiği tartışılırken, Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Metroya bıçak sokan bomba da sokar" dedi. İşte Ahmet Hakan'ın o yazısı ve metro saldırısıyla ilgili ayrıntılar...

Bıçak geçirilebiliyorsa bomba da geçirilemez mi?

"Metrodaki alçak magandanın yapıp ettiklerini izledim. Sinirlerim zıpladı. O kadar ki... Her aklıma geldiğinde hırsımdan duvarları yumruklayacağım. Biraz sakinleşince ise... Aklıma gelen en önemli soru şu oldu:

Bu haysiyetsiz maganda, elindeki kocaman bıçağı metrodaki detektörlerden nasıl geçirmiş? O detektörlerden bıçak geçirebiliyorsa bomba da geçirilemez mi? Bomba geçirilirse..."

'Suratını keserim' senin deyip küfürler yağdırdı

İstanbul'da sosyal medyada görüntülerin yayınlanmasının ardından infiale sebep olan bıçaklı tehdit ve aşağılık küfür olayı önceki gün Kadıköy-Tavşantepe Metrosu’nda yaşandı. Eli bıçaklı şehir eşkıyası Emrah Yılmaz, çok ağır küfür ve hakaretlerle kadınların üzerine yürüyor, “Suratını keserim” diye bağırarak öldürmekle tehdit ediyordu.

Dakikalarca süren bu dehşet sırasında metronun güvenlik görevlilerinin ortada olmaması dikkat çekerken, eli bıçaklı saldırgan o kadar kavga gürültünün ardından elini kolunu sallaya sallaya ortadan kayboldu. Görüntülerin sosyal medyada büyük infial oluşturmasının ardından saldırgan Kadıköy'deki evinde yakalandı ve tutuklandı.

Savcılık ve İBB soruşturma başlattı

Skandal olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma baylatırken bir soruşturma da İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sözcüsü Murat Ongun, metrodaki güvenlik önlemleriyle ilgili inceleme başlatıldığını belirtti. Ongun, “Tüm vatandaşların güvenli ulaşımı önceliğimizdir” dedi.

Metroya binerken belindeki koca bıçakla 2 dedektörden geçti

Emrah Yılmaz’ın 30 santimetrelik bıçakla metroya rahatça binmesi, ‘güvenlik açığı’ tartışmasını da başlattı. Yılmaz’ın bindiği Huzurevi İstasyonu’nda iki metal dedektörü var. Emrah Yılmaz’ın da ifadesinde söylediği gibi, olayın yaşandığı ana kadar herkes bu metal dedektörleri rahatlıkla geçebiliyordu. Ancak dün tedbirler arttırıldı. Dedektörlerin başına bir güvenlik görevlisi konuldu.

Metroyu 1711 güvenlik görevlisi koruyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kentteki metrolarda 1711 güvenlik görevlisinin çalıştığını belirterek, “Özel Güvenlik Kanunu’na göre ne yapılması gerekiyorsa ona göre hareket ediyoruz. Dünya standartlarında belirtilen şekilde dedektörler yer alıyor. Toplam 8 bin 530 güvenlik kameramız var. Soruşturma yapılıyor” dedi.

Metroya binerken kimse kontrol etmedi ki...

Emrah Yılmaz mahkeme sorgusunda hakimin sorduğu, “Bıçağı metroya nasıl soktun” sorusuna, “Bıçağı biletmek için yanıma almıştım. Metroya gireceğim sırada poşeti yırtılınca yere düştü. Ben de gazeteye sardım. Metroya binerken beni kimse kontrol etmedi” diye yanıt verdi.