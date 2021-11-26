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Aydın'da aşı yaptırmayan müftü koronavirüsten öldü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Aydın'da aşı yaptırmayan müftü koronavirüsten öldü

AYDIN'ın Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar (50), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sabancılar'ın Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtildi.

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Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, geçen hafta rahatsızlandı. Gittiği Nazilli Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testi pozitif çıkan evli ve 4 çocuk babası Sabancılar, tedaviye alındı.

3 gün önce entübe edilen Sabancılar, dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Covid-19 aşısı yaptırmadığı belirtilen Mehmet Sabancılar'ın, ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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