BIST 1.793
DOLAR 11,97
EURO 13,45
ALTIN 699,67

Samsun'da özel harekatçı kocasını öldürdü! Dehşeti anlattı: Saçımı tutup yere yatırıp...

İhlas Haber Ajansı
Samsun'da özel harekatçı kocasını öldürdü! Dehşeti anlattı: Saçımı tutup yere yatırıp...

SAMSUN'da evlerinde özel harekat polisi olan kocasını tabancayla vurarak öldüren 1 çocuk annesi kadının yargılanmasına başlandı.

Samsun'da özel harekatçı kocasını öldürdü! Dehşeti anlattı: Saçımı tutup yere yatırıp...

Olay, Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hacı Ali Ekinci Bulvarı'nda 15 Temmuz akşamı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 31 yaşındaki polis memuru Emrullah Çitil, evlerinde aralarında çıkan tartışmada eşi Yasemin Çitil'in (26) silahlı saldırısına uğradı. 

116
Samsun'da özel harekatçı kocasını öldürdü! Dehşeti anlattı: Saçımı tutup yere yatırıp...

4 yerinden vurulan polis memuru Emrullah Çitil evlerinin birinci katındaki balkondan aşağı atlayarak kaçmak istedi.

216
Samsun'da özel harekatçı kocasını öldürdü! Dehşeti anlattı: Saçımı tutup yere yatırıp...

 Yüzüstü düşen yaralı polis kanlar içinde kalarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

316
Samsun'da özel harekatçı kocasını öldürdü! Dehşeti anlattı: Saçımı tutup yere yatırıp...

Karayolları Bölge Müdürlüğünde memur olarak çalan 1 çocuk annesi Yasemin Çitil, polis tarafından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasemin Çitil hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

416