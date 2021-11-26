Suriye sınırında şehit olan Savaş Dinç'in cenazesi memleki Gaziantep'te

KİLİS'te, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan şüphelilere müdahale sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in (29) cenazesi, memleketi Gaziantep’e gönderildi.

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Suriye sınırındaki Hilaltepe Hudut Karakolu yakınlarında olay gece saatlerinde meydana geldi. Yasa dışı yollarda Suriye’ye geçmeye çalışan gruba müdahale geden güvenlik güçlerine ateş açıldı. Saldırıda Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç yaralandı. Ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savaş Dinç, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Gaziantep’e gönderildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda "Gaziantep/Kilis’te Türkiye’den Suriye’ye yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan kişilere müdahale esnasında hudut birliğimizde görevli P. Uzm. Çvş. Savaş Dinç yaralanarak Kilis Devlet Hastanesine sevk edilmiş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." denildi