Yolcu otobüsü kaza yapan tırlara çarptı! Hostes öldü, 35 kişi yaralandı

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Ali Babacan ve Durmuş Yılmaz'ın günahı! 'Hiç ağızlarını açmasınlar' dedi rakamlarla açıkladı

Cem Küçük 'ekonomide sıkıntı var' deyip İzzet Çapa'ya öyle bir soru sordu ki...