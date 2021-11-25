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Benzin motorin ve LPG'ye bir günde ikinci zam mı geliyor? EPDK'dan açıklama geldi

Benzin motorin ve LPG'ye bir günde ikinci zam mı geliyor? EPDK'dan açıklama geldi

Dün gece yarısı benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş, otogaza da 70 kuruş zam yapılmıştı. Bloomberg TH'ye konuşan sektör kaynakları bu gece yarısı benzine 46 kuruş, motorine 43 kuruş ve LPG otogaza da 25 kuruş zam geleceğini duyurdu. APDK açıklama yaparak bugün zam gelmeyeceğini duyurdu.

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Bloomberg HT televizyonuna konuşan karyakıt sektörü kaynakları 26 Kasım tarihinden yani bu gece yarısı saat 24:00'ten itibaren geçerli olmak üzere benzin, motorin ve LPG otogaza yeni zam yapılacağını belirtti. Sektör kaynakları 26 Kasım Cuma gününden geçerli olmak üzere benzinde 46 kuruş, motorinde 43 kuruş ve LPG otogazda 26 kuruş fiyat artışı beklendiğini belirtti.

24 saat arayla ikinci kallavi zam

Benzin ve motorinde bugünden itibaren 1 liranın üzerinde fiyat artışı yapılmıştı. Zam sonrası Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıktı.

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olurken, motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıktı.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,05 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,88 liraya yükseldi.

EPDK açıkladı: Bugün akaryakıta zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yaptığı yazılı açıklamada,  "Bugün bazı basın – yayın organlarında “benzine 46 kuruş, motorine 45 kuruş, LPG'ye 25 kuruş daha zam kararı alındığı” yönünde haberler çıkmıştır. Gerek bu haber gerekse son günlerde akaryakıt fiyatlarındaki artışlar üzerinden toplumda infial oluşturmayı amaçlayan haber ve yorumlar ile ilgili bir basın açıklaması ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle söz konusu haber doğru değildir. Bugün akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış söz konusu değildir. Medyada yer alan bu tip gerçek dışı haberlerin yanı sıra bazı STK temsilcilerinin kamuoyunda daha fazla tanınma gayesi ile günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesi, sektörümüze olan güveni zedelemektedir. Sadece kendi çıkarlarını düşünerek toplumumuzda huzursuzluğa sebep olan böylesi gerçek dışı haber ve yorumlar yapan ya da yaptıran kişiler hakkında da Kurumumuz tarafından suç duyurusunda bulunulacaktır." dedi.

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