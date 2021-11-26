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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı! Finansal İstikrar Raporu açıklandı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı! Finansal İstikrar Raporu açıklandı

Merkez Bankası inansal İstikrar Raporu'nu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu enflasyona dikkat çekerek "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, "Enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elimizdeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz" dedi. Kavcıoğlu raporda "İhracattaki canlı seyir ve turizm sektöründeki toparlanma cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklemektedir." mesajını verdi.

Finansal İstikrar Raporu'nun detayları şöyle:

Finansal İstikrar Raporu’nun son sayısından bu yana, iktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğilimi aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürmektedir.

TCMB , fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Cari denge ve Enflasyon görünümü için önem arz eden bireysel kredi büyümesine yönelik güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkileri yakından takip edilmektedir.

Bankacılık sektörü aktif kalitesindeki olumlu görünüm korunmakta ve sektörün likidite şoklarına karşı yeterli tamponu bulunmaktadır.

Sektörün kârlılık performansındaki iyileşme sermaye yeterliliğini desteklemektedir.

İhracattaki canlı seyir ve Turizm sektöründeki toparlanma cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklemektedir.

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