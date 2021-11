Hamside son 10 yılın en verimli sezonu! Fiyatlar düştü vatandaş doydu

Karadeniz'de hamsi bereketi sürüyor. Yaklaşık 2 aydan beri hamsi tezgahlarda bolca görülürken, istavrit ise azaldı.

Trabzon'da tezgahlarda bolca görülen hamsi hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ediyor. Hamside sezon başından beri süren istikrar devam ederken, yaklaşık bir ay öncesine kadar bol miktarda görülen istavrit bugünlerde azalmaya başladı. Balıkçı esnaflarından Minür Yılmaz, hamsinin bol olduğunu ancak her an kaybolabileceğini söyledi.



Hamside son 10 yılın en verimli sezonunu yaşadıklarını belirten Yılmaz, "Hamsi bereketi sürüyor ancak inceldi. Artık yavaş yavaş azalıyor, her an bitebilir. Eski irilikte değil, daha çok ince çıkıyor. Geçen sene bu kadar bolluk yoktu. 10 yılın en iyi hamsi sezonu bu yıl oldu diyebilirim. İstavrit oluyor ancak giderek azaldı. Bir ay öncesinde istavrit çok boldu ancak şimdilerde azaldı diyebiliriz. Hamsi 12 buçuk-15 TL, istavrit 15 TL, barbun 30-35 TL, çinakop 50 TL. Fiyatların bugünkü şartlara göre normal olduğunu düşünüyorum" dedi.







"Hamsinin kilosu 10-15 TL arasında"

Balıkçı esnafı Turgay Memiş, vatandaşın hamsiye doyduğunu ifade ederek, "Vatandaş bu sezon hamsiye doydu diyebiliriz. Yaklaşık 2 aydan beri hamsi bol çıkıyor. Bu sıralar havalar iyice soğudu, hamsi her an kaybolabilir. Hamsinin kilosu 10-15 TL arasında. Temennimiz bundan sonra da yani bir bir buçuk ay daha devam etmesi. İstavrit bu sıralar azaldı. İnşallah bundan sonra çok çıkar" diye konuştu.