AK Partili İbrahim Aydemir: İstasyonlardaki kuyruk benzin zammından değil, araç sayısı fazla

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, benzin zammı öncesi istasyonlardaki araç kuyruklarının zamdan değil araç sayısının fazlalılığından kaynaklandığını söyledi.

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Akaryakıt ürünlerine gelen zam öncesi benzin istasyonlarında yaşanan kaos görüntüleri gündem oldu.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Mecliste açıklamalarda bulundu.

AK Partili Aydemir bir gazetecinin "Akaryakıt zamları sonrası benzin istasyonlarında oluşan araç sıralarıyla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyada bir kesim var"

"Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonunda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı. Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyada bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum."