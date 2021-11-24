Zam öncesi akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu
Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, LPG'ye de 65 kuruş zam yapıldı. Zam öncesi sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti.
Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam geldi.
111
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak.
211
Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.
311
Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak.
411