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Zam öncesi akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

Zam öncesi akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

Gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş, LPG'ye de 65 kuruş zam yapıldı. Zam öncesi sürücüler akaryakıt istasyonlarına akın etti.

Zam öncesi akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 2 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 6 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 65 kuruş zam geldi.

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Zam öncesi akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre fiyatı 9,74 lira olacak.

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Zam öncesi akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıkacak.

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Zam öncesi akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira olacak. 

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