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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı 2022 yılında saraylar bakıma giriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı 2022 yılında saraylar bakıma giriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 2022 yılında Topkapı Sarayı’nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayının restorasyon çalışmalarının gerçekleştirileceğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan önemli açıklamalar:

2022 yılında zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecektir. 2022’de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, SUNGUR portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve ATMACA teslimatlarına başlanacak. 1500 beygirlik ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır.

 2022 yılında; Topkapı Sarayı’nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayının restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

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