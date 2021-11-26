Şehidin cenazesi memleketi Gaziantep'te Acı haber ailesine verildi

KİLİS'te, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan şüphelilere müdahale sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in (29) cenazesi, memleketi Gaziantep’e gönderildi. Şehidin evi bayraklarda donatıldı.

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Kilis'te yasa dışı geçişi önlemek için yapılan müdahale sırasında şehit olan 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehadet haberi, Gaziantep'in Dumlupınar Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberle sarsılan baba Hasan Dinç'i diğer aile yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin yaşadığı sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Evin önüne belediye tarafından taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.

Hem üzgün hem de gurur olduklarını belirten şehidin amcası Abdullah Dinç, "Şehitlik duyguların en yücesi. Bugün yeğenimiz, vatanı için şehit düştü. Hepimiz vatanımız için seve seve şehit düşeriz. Acımız taze, acımız büyük ama gururluyuz" dedi.

Şehidin Çanakkale'de görev yapan uzman çavuş ağabeyi Zafer Dinç'in de şehadet haberini aldıktan sonra Gaziantep'e doğru yola çıktığı belirtildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.