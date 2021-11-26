BIST 1.793
DOLAR 11,99
EURO 13,52
ALTIN 699,03
HABER /  GÜNCEL

Şehidin cenazesi memleketi Gaziantep'te Acı haber ailesine verildi

Şehidin cenazesi memleketi Gaziantep'te Acı haber ailesine verildi

KİLİS'te, yasa dışı yollarla Suriye'ye geçmeye çalışan şüphelilere müdahale sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç’in (29) cenazesi, memleketi Gaziantep’e gönderildi. Şehidin evi bayraklarda donatıldı.

Abone ol

Kilis'te yasa dışı geçişi önlemek için yapılan müdahale sırasında şehit olan 2 çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç'in şehadet haberi, Gaziantep'in Dumlupınar Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberle sarsılan baba Hasan Dinç'i diğer aile yakınları teselli etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin yaşadığı sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Evin önüne belediye tarafından taziye çadırı kuruldu. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.

Hem üzgün hem de gurur olduklarını belirten şehidin amcası Abdullah Dinç, "Şehitlik duyguların en yücesi. Bugün yeğenimiz, vatanı için şehit düştü. Hepimiz vatanımız için seve seve şehit düşeriz. Acımız taze, acımız büyük ama gururluyuz" dedi.

Şehidin Çanakkale'de görev yapan uzman çavuş ağabeyi Zafer Dinç'in de şehadet haberini aldıktan sonra Gaziantep'e doğru yola çıktığı belirtildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Savaş Dinç, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Ordu'da mide ağrısıyla gitti! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı: Yediklerim sanki mideme inmiyordu
Ordu'da mide ağrısıyla gitti! Gerçeği öğrenince şaştı kaldı: Yediklerim sanki mideme inmiyordu
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
Ücretsiz Kripto Eğitimi İçin Tıklayın
26 Kasım altın güne düşüşle başladı! Gram altın 697 liradan satılıyor çeyrek altın 1100'ü aştı
26 Kasım altın güne düşüşle başladı! Gram altın 697 liradan satılıyor çeyrek altın 1100'ü aştı
İzmir'de kendisini uyaran polisin sırtına çakı sapladı
İzmir'de kendisini uyaran polisin sırtına çakı sapladı
Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı alındı! Dolar ve benzin zammı ile kaçınılmaz oldu
Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı alındı! Dolar ve benzin zammı ile kaçınılmaz oldu
Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı işte o anlar!
Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı işte o anlar!
Fransa ile İngiltere arasında tansiyon yükseldi Fransız bakan görüşmeyi iptal etti
Fransa ile İngiltere arasında tansiyon yükseldi Fransız bakan görüşmeyi iptal etti
Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili kan donduran iddia! Dede aile içi tecavüzden tutuklanmış
Yörük kızı Müslüme'nin ölümüyle ilgili kan donduran iddia! Dede aile içi tecavüzden tutuklanmış
Bakanlık harekete geçti! Gıda etiketlerine düzenleme
Bakanlık harekete geçti! Gıda etiketlerine düzenleme
Türk Kızılayı 17 alanda personel arıyor! KPSS şartı yok! Temizlik görevlisi, danışma görevlisi, şoför
Türk Kızılayı 17 alanda personel arıyor! KPSS şartı yok! Temizlik görevlisi, danışma görevlisi, şoför