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İzmir'de kendisini uyaran polisin sırtına çakı sapladı

İzmir'de kendisini uyaran polisin sırtına çakı sapladı

İZMİR'in Bornova ilçesinde M.G. (33), kendisini uyaran polis memuru Erol Yavuz Yiğit'in (44) sırtına çakı sapladı. Yaralı Yiğit, kaçan şüpheliyi etkisiz hale getirmek için bacağından vurdu.

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Olay, saat 07.30 sıralarında, Egemenlik Mahallesi Alp Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli asayiş ekipleri, caddedeki fırından alışveriş yaparken sokakta bağırmaya başlayan şüphelinin yanına gidip, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle susması için uyardı. Uyarı üzerine M.G., sinirlenip cebinden çıkardığı çakıyla polis memuru Erol Yavuz Yiğit'e saldırdı.  Şüpheli, Yiğit'in sırtına çakıyı saplayıp kaçtı. Yiğit'in yanındaki meslektaşı da M.G.'yi kovaladı. Bu sırada Yiğit, M.G.'yi durdurmak için bacağından vurdu.

Ekiplerin ihbarının ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru Yiğit, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, M.G. ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan polis memuru ile şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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