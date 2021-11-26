BIST 1.795
DOLAR 12,00
EURO 13,53
ALTIN 699,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı alındı! Dolar ve benzin zammı ile kaçınılmaz oldu

Ankara'da toplu ulaşıma zam kararı alındı! Dolar ve benzin zammı ile kaçınılmaz oldu

ANKARA'da raylı sistem ve otobüs toplu taşımacılığına dolar ve akaryakıt zammı sonrası zam geldi. EGO Genel Müdürlüğü, kur artışlarının etkisiyle zam yapılacağını açıkladı.

Abone ol

ANKARA Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü, kentteki toplu ulaşıma zam yapılacağını duyurdu. Son dönemde yaşanan kur artışlarının EGO Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı bütçesine maliyetinin 290 milyon liranın üzerinde olduğu belirtildi. Toplu taşımaya 2 yıldır zam yapılmadığı vurgulanırken, toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından zammın kaçınılmaz hale getirildiği vurgulandı.

EGO açıklamasında "Bunun yanı sıra mazot, doğalgaz, elektrik, yedek parça, personel giderleri gibi maliyet unsurlarında 2019-2021 döneminde yüzde 77,60 oranında artış yaşanmıştır. Aynı artış oranı 2017-2021 dönemi için yüzde 188,60 olarak gerçekleşmiştir. En son bilet zammı 02.09.2019 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu zam oranı belirlenirken bir önceki zammın yapıldığı 2017 yılından itibaren gerçekleşen maliyet artışlarının çok altında bir oran olan yüzde 30 belirlenmiş, indirimli ve öğrenci bilet ücretlerine ise zam yapılmamıştır." denildi.

İki yıldır bilet ücretlerine herhangi bir zam yapılmadı
Zammın kaçınılmaz hale geldiği belirtilen açıklamada Bütün bu olumsuz gelişmelere rağmen, iki yıldır bilet ücretlerine herhangi bir zam yapılmamış ve maliyet artışları tüm Ankara halkına paylaştırılmıştır. Ancak gerek kamu gerekse özel toplu ulaşımın sürdürülebilirliği açısından gelinen noktada zam kaçınılmaz hale gelmiştir." ifadelerini kullanıldı. 

İlgili Haberler
TTBP Başkanı Özgür Aybaş duyurdu: Sigaraya sağlam zam geliyor Aydın'da ekmeğe yüzde 42 zam geldi! İşte yeni fiyat... İzmir'de ekmeğin fiyatı artıyor! İzmir Fırıncılar Odası'ndan 'ekmek zammı' toplantısı Kırmızı ete zam gelecek mi? Kasaplardan açıklama geldi: Para kazanmıyoruz Mutfak tüpüne bir ayda 4 kez zam 200 lirayı buldu Zam öncesi akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştu Kahve ve çay da zam furyasına katıldı! Yüzde 100 ve yüzde 50 zam geldi Benzin, motorin ve LPG'ye çok büyük zam geldi Benzin ve motorine 1 liradan fazla zam
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi babası çıktı! Aile içi tecavüz suçundan tutuklanmıştı
Foto Galeri Yörük kızı Müslüme'nin dedesi babası çıktı! Aile içi tecavüz suçundan tutuklanmıştı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı işte o anlar!
Gölde cinsel ilişkiye giren çifti polis zorla sudan çıkardı işte o anlar!
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Bitcoin yatırım yapmayı öğrenin
Fransa ile İngiltere arasında tansiyon yükseldi Fransız bakan görüşmeyi iptal etti
Fransa ile İngiltere arasında tansiyon yükseldi Fransız bakan görüşmeyi iptal etti
Bakanlık harekete geçti! Gıda etiketlerine düzenleme
Bakanlık harekete geçti! Gıda etiketlerine düzenleme
Türk Kızılayı 17 alanda personel arıyor! KPSS şartı yok! Temizlik görevlisi, danışma görevlisi, şoför
Türk Kızılayı 17 alanda personel arıyor! KPSS şartı yok! Temizlik görevlisi, danışma görevlisi, şoför
Sahte profesör Zulal Atalay Laçin'in doktorası da sahte çıktı Lisansı da şüpheli!
Sahte profesör Zulal Atalay Laçin'in doktorası da sahte çıktı Lisansı da şüpheli!
AK Partili İbrahim Aydemir: İstasyonlardaki kuyruk benzin zammından değil, araç sayısı fazla
AK Partili İbrahim Aydemir: İstasyonlardaki kuyruk benzin zammından değil, araç sayısı fazla
Benzin motorin ve LPG'ye bir günde ikinci zam mı geliyor? EPDK'dan açıklama geldi
Benzin motorin ve LPG'ye bir günde ikinci zam mı geliyor? EPDK'dan açıklama geldi
Dolar 12 lira bugün bu kurdan alınır mı satılır mı diyenlere Tunç Şatıroğlu'ndan önemli uyarı
Dolar 12 lira bugün bu kurdan alınır mı satılır mı diyenlere Tunç Şatıroğlu'ndan önemli uyarı
Savcı Fatmagül Yörük kimdir İstanbul metro saldırganı kararıyla gündem oldu
Savcı Fatmagül Yörük kimdir İstanbul metro saldırganı kararıyla gündem oldu