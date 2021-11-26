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Meteoroloji saat verip Marmara ve Ege için uyarıda bulundu!

Meteoroloji saat verip Marmara ve Ege için uyarıda bulundu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak beklendiğini belirterek olası sel, su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı uyardı.

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MGM'nin internet sitesinde yer alan uyarıya göre, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında sağanak etkili olması öngörülüyor.

Olası sel, su baskını ve ulaşımdaki aksamalara karşı dikkatli olunmasının istendiği açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) ve Kuzey Ege kıyılarında ( Çanakkale, Balıkesir’in batı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve Kuzey Ege kıyılarında hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

Açıklamada ayrıca yağışın 16.00- 23.59 saatlerinde etkili olacağının tahmin edildiği kaydedildi. 

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