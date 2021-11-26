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Belarus-Polonya sınırındaki 608 Iraklı göçmen daha ülkelerine döndü

Belarus-Polonya sınırındaki 608 Iraklı göçmen daha ülkelerine döndü

Avrupa'ya göç etme arayışındayken Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan Iraklılardan 608'inin daha ülkeye döndüğü bildirildi.

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Irak Ulaştırma Bakanlığına bağlı taşıma şirketinin müdürü Abbas Umran, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu Iraklıların getirilmesi için iki uçak tahsis edildiğini belirtti.

Irak Hava Yolları'na ait iki uçakla 608 göçmenin tahliye edildiğini aktaran Umran, Minsk Havaalanından alınan Iraklıların Erbil ve Bağdat'taki havaalanlarına getirildiğini kaydetti.

Bağdat yönetimi 18 Kasım'da da Belarus-Polonya sınırında mahsur kalan 430 vatandaşının tahliye edildiğini duyurmuştu.

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