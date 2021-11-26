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Koronavirüs aşısının hamilelere etkisi açıklandı! 350 bin doğum incelendi

Koronavirüs aşısının hamilelere etkisi açıklandı! 350 bin doğum incelendi

350 bin doğumla ilgili verileri inceleyen İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, aşı olan hamilelerin, olmayan kişilere göre düşük veya erken doğum yapma riskinin daha fazla olmadığını ortaya koydu.

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Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, aşılama hızla devam ediyor. Aşılarla ilgili araştırmalarda sürüyor.

Aşıların hamileler üzerindeki etkisine yönelik kritik bir çalışma yürütüldü. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’nın (UKHSA) corona virüsü aşısı olan hamilelerle ilgili verileri açıklandı. Birleşik Krallık’taki 350 bin doğumla ilgili verileri analiz eden UKHSA, aşının güvenli olduğunu duyurdu.

Vakaların yüzde 98'i aşısız

Uzmanlar, aşı olan hamilelerin, aşı olmayan kişilere göre düşük veya erken doğum yapma riskinin daha fazla olmadığını ortaya koydu. Açıklanan verilere göre, hastanede tedavi gören hamile semptomatik vakaların yüzde 98’inin aşısız olduğu ifade edildi.

Güvenle yaptırın

Sonuçların hamileler arasında aşı oranını artırmasını beklediklerini belirten UKHSA’dan Dr. Mary Ramsay, “Eğer hala aşı olmadıysanız bu yeni bilgi size güvenli veri sunuyor. Her hamile kadın, güvenli bir şekilde gidip aşı olabilir. Corona virüsünün hamilelikte yaratacağı risklerden korunabilir” dedi.

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