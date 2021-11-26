Almanya saatlik asgari ücreti 12 Euro üstüne çıkarıyor Türkiye'de ise 1'in altı

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin vardığı koalisyon anlaşmasına göre yeni hükümet, saatlik asgari maaşı 9.60 eurodan 12 euroya çıkarmayı planlıyor.

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Avrupa'nın en büyük ekonomisinde yaklaşık 2 milyon işçi büyük bir zam almaya hazırlanıyor.

Almanya'da Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'nin vardığı koalisyon anlaşmasına göre yeni hükümet, saatlik asgari maaşı 9.60 Euro'dan 12 Euro'ya çıkarmayı planlıyor. Türkiye'de ise asgari ücretle çalışan bir işçinin aldığı saatlik ücret 1 Euro'nun altında kalıyor. Türkiye'de asgari ücret ile çalışan bir işçinin Euro bazında aldığı günlük maaş, Almanya'daki mevcut saatlik asgari maaş ile denk düşmüyor.

Türkiye'de asgari maaş ile çalışan bir işçi, aylık net 2825 TL maaş alıyor. Bu saatte 12.5 TL'ye denk geliyor.

Almanya'da yaklaşık 2 milyon kişi asgari maaş alıyor. Bu, ülkenin iş gücünün yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ediyor.

Asgari maaştaki yüzde 25'lik artış planlaması koalisyon anlaşmasının en dikkat çekici maddelerinden biri olurken, Almanya Merkez Bankası kararı "endişe verici" olarak nitelendirdi.