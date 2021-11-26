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Diyarbakır'da eşini satırla yaralayan firari hükümlü yakalandı

Diyarbakır'da eşini satırla yaralayan firari hükümlü yakalandı

DİYARBAKIR'da eşini satırla ağır yaralayan saldırgan suç aleti ile birlikte yakalandı. M.H'nin "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

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Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde eşini satırla yaralayan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Kasım'da B.H'nin uğradığı satırlı saldırı sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmasının ardından operasyon başlattı.

Karısını yaraladığı satırla yakalanan M.H'nin "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen M.H. cezaevine gönderildi.

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