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TTBP Başkanı duyurdu! Alkole yüzde 5 zam geldi: Daha büyüğü kapıda

TTBP Başkanı duyurdu! Alkole yüzde 5 zam geldi: Daha büyüğü kapıda

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, bugün itibarıyla viski ve votka fiyatlarının yüzde 5, bazı şarapların da yüzde 18 zamlandığını söyledi.

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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla alkole zam geldiğini "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" sözleriyle duyurdu. Aybaş’ın verdiği bilgiye göre, bugün itibarıyla viski ve votka fiyatları yüzde 5 zamlandı. Bazı şarap markaları da yüzde 18’lik zam yaptı. Bunun maliyet ve kur zammı olduğunun altını çizen Aybaş, asıl büyük zammın ise ÖTV zammı olduğunu ve aralık ayının ilk haftası itibarıyla fiyatlara yansıyacağını ifade etti.

Kasım ayı başında da bazı ithal biralar ile rakı, viski, votka, cin ve likör fiyatlarına yüzde 10 ila 20 arasında zam yapılmıştı. Aybaş, rakı fiyatlarının da aralıkta gelmesi beklenen ÖTV zammıyla birlikte yeniden artacağına işaret etti.

Sigara da zam geliyor
TTBP Başkanı Aybaş, dün Twitter hesabında yaptığı paylaşımda “Dostlar sağlam zam geliyor sigaraya alkole umarım gelmez” demişti.  

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