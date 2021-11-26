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Ayasofya'da kırık taşın arkasında bulunan gizemli notların sırrı çözüldü

Ayasofya'da kırık taşın arkasında bulunan gizemli notların sırrı çözüldü

Ayasofya Camii'nde cemaat tarafından kırık bir taşın arkasında 5 parça yazı bulunmuş ve yazıların tarihi olduğu iddia edilmişti. Yapılan incelemeler sonucu gerçeğe ulaşıldı.

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Ayasofya Camii'nde kırılan taşın arkasında 5 parça Runik alfabesi olduğu iddia edilen yazı ve çizimlerin bulunduğu kağıtlar tespit edildi.

Rulo haline getirilmiş yazı ve resimlerin yer aldığı parşömenler ile ilgili inceleme başlatılmıştı.

Tükenmez kalemle yazılmış

Yapılan incelemeler sonucunda neticeye ulaşıldı. Kağıtların tükenmez kalemle yazıldığı ve tarihi eser olmadığı belirlendi.



Taşların nasıl kırıldığı ve bu kağıtları kimin oraya yerleştirdiği konusunda ise savcılığın başlattığı soruşturma sürüyor.

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